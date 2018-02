Así fue el gran susto de Laura Matamoros

Laura Matamoros titula su último videoblog del canal Mtmad de Telecinco como "El peor día de mi vida". La hija de Kiko Matamoros que ya está de siete meses ha pasado "la peor noche del embarazo, por no decir la peor noche de mi vida", pero según ha apuntado "todo esta normal y el niño sigue con su peso estable de 1.300 kg".

"Lo he pasado tan sumamente mal, me han surgidos tantas preguntas", ha explicado la colaboradora. Matamoros ha sufrido fuertes dolores que atribuye a posibles contracciones y a "unas patadas que no eran normales". La sobrina de Mar Flores ha revelado que tuvo que ir a urgencias por estas complicaciones, pero que todo parece estar correcto.

Laura Matamoros ha interpretado que se trataba de una falsa alarma. "No me puse de parto esa noche, que es lo que me pensaba", ha explicado. En el vídeo explica que estaba histérica, que aún no tenía preparada la bolsa del bebé para el hospital y que después de esta susto la va a hacer en seguida.

Fuente: La Vanguardia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Laura Matamoros; a por un doblete histórico