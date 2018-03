Hugh Grant padre por quinta vez a los 57 años

Hugh Grant acaba de ser padre otra vez. A sus 57 años el actor británico ha dado la bienvenida al tercer hijo que tiene con su compañera Anna Eberstein, convirtiéndole de esta forma en padre de cinco hijos.



Elizabeth Hurley, ex novia de Hugh y gran amiga, fue quien adelantó la noticia cuando promocionaba su programa "The Royals", diciendo que el actor había dado la bienvenida a su bebé número 5, según recoge Exclusivadigital.



"Tengo mucha suerte de que tras 31 años de amistad, siga siendo mi mejor amigo. Es realmente una gran persona. Lo veo mucho. Hablo mucho con él. Ya sabes, ahora es padre de cinco hijos, tiene cinco hijos y es un gran padre. Sí, seguirá siendo mi mejor amigo de por vida", dijo la actriz.



Dos días más después, Elizabeth reconfirmó la noticia durante su aparición en "Watch What Happens Live with Andy Cohen". Cuando le preguntaron si estaba sorprendida de que Hugh tuviera tantos hijos, ella respondió: "Él tuvo otro la semana pasada. Tiene cinco. Tenía más de 50 años cuando los engendró a todos. Es un padre encantador", afirmó Hurley.



Recordemos que Grant tiene dos hijos con su ex novia Tinglan Hong: Tabitha Xaio Xi, de seis años, y Felix Chang, de cinco años, más los tres con Anna Eberstein que tienen cinco, tres años y pocos días.

VÍDEO DESTACADO: Escena del beso - Julia Roberts y Hugh Grant