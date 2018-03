Pablo Iglesias e Irene Montero 'pueden' y serán padres de mellizos

Crece la familia. No sabemos si podemita o no, porque con los hijos nunca se sabe, pero crecer, crece (Irene Montero, la 'novia' de Pablo Iglesias, dice que las mujeres no tienen tiempo para ducharse ni leer).

Pese a los rumores de crisis de los últimos meses entre Pablo Iglesias (39 años) e Irene Montero (29), el asunto entre ellos no se desinfla, sino todo lo contrario.

«Estoy embarazada de casi trece semanas, y dentro de mí crecen dos criaturas que, si todo va bien, nacerán entre septiembre y octubre».

Eso anuncia en Facebook la portavoz de Podemos en el Congreso.

«Quiero compartir algo con vosotras y vosotros. Pablo y yo hemos emprendido un camino que en los próximos meses revolverá nuestras emociones, transformará mi cuerpo y llenará nuestras vidas de belleza y algunas noches sin dormir».

Montero asegura que tanto ella como Iglesias están «inmesamente felices».

Y para despejar rumores y sombras, añade quien sustituyo como 'primera dama' podemita a Tania Sánchez:

«Pablo es el mejor compañero para todos y cada uno de los días que vienen».

Desde que comenzaron su relación han intentado ser lo más discretos posibles. Los rumores de que mantenían una relación surgieron a raíz de un vídeo de ambos pillados dándose un beso el pasado mes de agosto.

Dice Montero que sus cambios físicos les han obligado a desvelar el embarazo: