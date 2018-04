Renueva tu piel con estos exfoliantes, suaviza tu piel y prepárala para el verano

Cómo aplicar los exfoliantes corporales

Sobre la piel húmeda aplica cualquiera de los exfoliantes que te proponemos a continuación y masajea, para estimular la circulación. Merece la pena invertir 5 minutos una vez o dos a la semana para darnos un masaje ascendente desde los pies, pasando por las piernas, el vientre, la espalda, los brazos... ¡Ojo! No hace falta que frotes fuerte, con un suave masaje, el exfoliante hará su trabajo. Acaba con una ducha fría y aplica una crema hidratante corporal o una anticelulítica.

Granizado exfoliante corporal de Sephora Collection

Exfoliante de textura exquisita y granizada que alisa la piel, combate las células muertas, suaviza la textura de la piel y la perfuma, según recoge mujerhoy.

Exfoliante corporal The Ritual of Banyu de Rituals

Exfoliante corporal a base de sal marina, sal de Bali y alga Kelp gigante, que elimina células muertas y retexturiza la piel con un aroma marino y acuoso de aires tropicales.

Exfoliante de Sales del Mar Mediterráneo Spa of the WorldTM de The Body Shop

Revela una piel más fresco, ayuda a estimular la circulación y a suavizar la piel. Exfolia dejando una sensación fresca en la piel. Contiene sal del mar Mediterráneo.

Gel Exfoliante Energizante de Elancyl

Con micropartículas exfoliantes de origen vegetal (proceden sobre todo de polvo de hueso de albaricoque) para brindar una exfoliación eficaz pero suave a la piel. Enriquecido con agentes exfoliantes y extracto de hiedra que dejan la piel aterciopelada, más luminosa y tonificada.

Exfoliante corporal Mandarina, Limón & Cedro del eje Energía de Yves Rocher

Exfolia, nutre y perfuma para un momento de placer vigorizante. En su fórmula manteca de karité, caña de azúcar Bio y 3 aceites esenciales con propiedades vigorizantes. Al contacto con la piel, se transforma en un aceite sedoso, dejándola suave, brillante y nutrida.