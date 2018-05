Esta madre lo peta con una carta viral a un hombre que le dijo “siento pena por ti” al verla en esta situación

No hay día que no amanezca y no nos encontremos con un nuevo debate en las redes sociales, que en algunas ocasiones hasta bordea el insulto y la falta de respeto entre los usuarios más indignados.

El fin de semana pasado, uno de los temas más comentados fue el de los niños en espacios públicos –bares, hoteles, viajes en trenes o aviones– que situaba a los internautas en dos bandos: por un lado los que opinaban que los culpables no eran los niños, sino los irresponsables padres, y que tendrían que existir, para quien así lo prefiriera, espacios libres de infantes; y por otro, los que decían que todos habíamos sido niños, y que no entendían tanta crítica, según SQ.

A raíz de este debate hemos conocido, gracias al The Huffington Post, la historia de Courtney Lester, una madre que ha publicado una carta en su perfil de Facebook que ha corrido como la pólvora por las redes, y que se ha convertido en uno de los fenómenos virales de esta semana.

La mujer, madre de tres hijos, estaba con sus retoños comprando en un supermercado, –los dos mayores en el carro y el más pequeño en una bolsa canguro colgada en su pecho– cuando un señor se le acercó y le dijo: “Siento pena por ti, con las manos ocupadas con todos esos niños”.





La respuesta de Courtney ha sido un ZASCA en toda regla, y ya ha sido compartida más de 12.000 veces en Facebook. No te la pierdas.

“Mis hijos son bendiciones. No son ciudadanos modélicos porque, bueno, son niños. Hacen ruido, se portan mal y a veces tienen malos modales. Pero son buenos.

La verdad es que estoy muy ocupada. No veo que llegue la hora de dormir. Alguno de mis hijos siempre necesita algo, pero nunca los he visto como un inconveniente y, por supuesto, nunca como una razón para que alguien sienta pena por mí. Ni siquiera en los días en los que no hay manera de hacerse con ellos y nada de lo que hago parece suficientemente bueno.

Si tener tres hijos me pone automáticamente las manos llenas, que así sea. Pero, por favor, nunca sientas pena por mí porque mi corazón está más lleno de lo que mis manos podrían estarlo”.