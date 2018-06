Eva González deja en ridículo a Samanta Villar hablando de maternidad

A sus 41 años, y después de una larga trayectoria periodística, Samanta Villar fue madre de mellizos mediante una ovodonación, y quiso compartir su experiencia en el libro Madre hay más que una.

En él, hablaba sobre la maternidad rompiendo los tópicos y tabúes que existen alrededor de ella.

Sobre todo, sin ocultar “la dureza, las dificultades extremas, los inconvenientes insoportables y el sacrificio estratosférico”.

Pero como recordaréis, algunos de sus comentarios levantaron ampollas en las redes sociales… Y es que la periodista concedió una entrevista a la Agencia EFE en la que confesó que la maternidad, según ella, estaba “sobrevalorada”.

Una polémica que llevó a Villar incluso a enfrentarse a Hero Baby en Twitter, llevándose un desagradable ZASCA de la empresa.

Semanas después de aquella polémica, no cambiaba ni una coma de su discurso, y así lo volvió a demostrar durante el estreno de Sábado Deluxe.

Estas fueron algunas de sus perlas más comentadas:

"Hay un discurso muy aprendido y reforzado socialmente de que la maternidad es lo mejor que te va a pasar en la vida, pero se ha dejado de lado que te lleva inmensos inconvenientes y un extraordinario sacrificio. Está bien que empecemos a hablar de esto: te van a pasar las mejores cosas de tu vida, pero también las peores. (...) Lo peor ha sido encontrármelo por sorpresa, aunque muchas cosas son de sentido común. Cuando dejas de dormir te lleva a una situación límite, física y psicológicamente. A todas las parejas les ha pasado en algún momento que se imaginan que tiran al niño por el balcón, porque ya no pueden más. Lo contamos como una anécdota cuando ha pasado un tiempo, pero en el momento lo vives como algo realmente penoso."

"No me han inquietado las críticas, me han sorprendido los apoyos. Me imaginaba que podría generar cierta controversia. Cada vez que dices cosas y sobre todo cuando están relacionadas con mujer y sexualidad, hay reacciones en contra."

Samanta concluyó:

"No considero tarado a nadie, me habrá insultado todo el que me haya querido insultar, pero lo curioso es que gente que en público me ha criticado, cuando hablo con ellos me acaban dando la razón y diciendo que es terriblemente duro". "El postparto es asombroso, es la típica cosa que si le ocurriera a los hombres estaría en las portadas de todos los medios de comunicación, pero como les pasa a las mujeres, no se habla."

Unos comentarios que abrieron la caja de los truenos en las redes sociales.

Posteriormente, Villar volvió a la parrilla de Mediaset y lo hizo a lo grande, ya que su primer programa de Samanta y... estuvo centrado en visiones de la maternidad alejadas de las tradicionales.

Y teniendo en cuenta que a la periodista ya le han dicho de todo -"Basura"... "Pobres niños"... "Que ascazo das"... "Es una injusticia que mujeres cómo tú sean madres"... "No te mereces tener hijos"... "Deberían quitarle esos mellizos"... "Habértelo pensado antes"... "Puerca"... "Egocéntrica"... y más-, no extraña que a estas alturas no le de ningún miedo mantener el mismo discurso:

"Hace año y medio que soy madre y adoro a mis hijos, pero sigo pensando lo mismo y no me pienso callar."

Además, se abordaron temas tabú, como por qué no se habla de cómo afecta a la pareja ser padres, algo que tanto Villar como la cantante consideraron que era un tema cultural.

También coincidieron que las parejas que tienen un hijo para solucionar sus problemas se están equivocando, ya que superar el primer año del bebé sin separarse es complicado.

El programa fue el segundo más visto de esa noche, por detrás de MasterChef Celebrity, y en las redes se pudieron leer comentarios de todo tipo.

Precisamente de MasterChef va la cosa... Eva González, presentadora del formato, ha reaparecido por primera vez después del nacimiento del pequeño Cayetano en la campaña "Por si acaso" de Cortefiel.

Completamente recuperada, Eva contó a The Luxonomist cómo es la experiencia de ser mamá:

"La verdad es que estoy muy bien. Me he recuperado muy rápido, aunque también es cierto que durante el embarazo no engordé mucho."

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su relato de la parte más desconocida y más sufrida de la maternidad... y su guiño a Samanta Villar:

"El que todo es bonito y perfecto, no es verdad. Hay momentos maravillosos, pero otros bastante estresantes. Ahora entiendo a Samanta Villar, creo que no fueron justos con ella porque hay momentos en los que dices: "¿Dios mío, dónde me he metido?" aunque cuando tu hijo te sonríe o te hacer una carantoña, todo merece la pena. Es maravilloso."

Ahora les da a todas por decir que ser madre es duro. A que se dedicaban sus madres? O es que no miraban para ellas?? Si te fijas un poco en tu madre sabes lo luchadoras que son. Solo hay que fijarse un poco en ellas y dejar de mirar por un segundo tu ombligo. — fedora inodora (@fedorainodora) 24 de abril de 2018

Un comentario del que, como siempre que se habla sobre Villar y su visión de la maternidad, se han hecho eco en las redes de manera no especialmente favorable...

