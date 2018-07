Pedroche habla sobre la maternidad

Cristina Pedroche es una de las famosas que levanta más polémicas en las redes sociales. Despierta cientos de opiniones con sus vestidos cada noche de fin de año, sus posturas de yoga o sus estilismos. Ella habla siempre sin pelos en la lengua y no tiene problema de contestar, según sq.

Se ve, que hay mucha gente preocupada sobre cuándo va a ser madre Cristina Pedroche, porque “ya va teniendo una edad”, “se le va a pasar el arroz” o incluso puede “que se sienta incompleta”.

A pesar de que ella no ha preguntado a nadie sobre su maternidad, la gente está empeñada en dársela y ahora, la colaboradora de “Zapeando” ha querido contestar a todos aquellos que se atreven a hablar sin que nadie les haya preguntado:

Cristina Pedroche ha subido un vídeo a su perfil de Instagram en el que está dando el biberón a Diego, el bebé de su representante María Acosta, acompañado del siguiente mensaje:

¡Qué preciosidad es Diego!

Me encanta estar con él, ver cómo crece, su risa, lo simpático que es, sus mofletes…

Y a raíz de los comentarios que he recibido, aunque yo no haya preguntado nada, os diré…

-no, no es mío, es de la bella @mariacosta77 -no, no creo que esté en una época buenísima para ser madre.

-no, no creo que al final se me “pase el arroz”.

-no, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. -no, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía.

-no, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro .

De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos.

La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente.

Muchos besos para tod@s