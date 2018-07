Fran Rivera desvela el sexo y nombre de su tercer hijo con este divertido vídeo

Francisco de Asís Rivera Ordóñez (Madrid, 3 de enero de 1974), más conocido como Fran Rivera, es un torero español, según wp. Ha sido premiado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Fue duque de Montoro entre 1998 y 2002 por su matrimonio con la XII duquesa Eugenia Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart.

Ahora, Fran Rivera y Lourdes Montes están muy ilusionados con la llegada de su segundo hijo en común y el tercero para Fran Rivera, el torero ya tiene una hija (Cayetana) de 18 años con Eugenia Martínez de Irujo y una niña con Lourdes que no tiene ni 3 años, según sq.

Ahora, el torero, ha querido comunicar a todos sus seguidores de Instagram, dónde cuenta con más de 210.000 fans el sexo de su tercer hijo así como el nombre, y para hacerlo ha querido publicar el siguiente vídeo:

“Bueno, yo no me aguanto. Quiero compartir con todos vosotros que me acaba de llamar mi mujer y que lo que viene de camino se va a llamar Francisco Rivera Montes. ¡Un niño!”, empieza el vídeo, por fin tendrán en casa su ansiada parejita.