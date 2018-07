Desarrollan un estudio que aporta evidencias de "sesgo de género" al nombrar a hombres y mujeres

Psicólogos de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) han elaborado un estudio en el que sus participantes, de media, presentaron más del doble de probabilidades de llamar a profesionales masculinos, incluso ficticios, solamente por su apellido, en comparación con las mujeres, a las que se referían por su nombre completo.

"Cuando se habla de gente famosa se dice Darwin pero Marie Curie, Dickens y Emily Dickinson, Shakespeare y Jane Austen. Este ejemplo de sesgo de género puede estar contribuyendo a la desigualdad de género", recogen los investigadores en su trabajo 'Cómo el género determina la forma en que hablamos de los profesionales', publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.