Confirman que la preeclampsia disminuye la capacidad del corazón para bombear sangre

Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) han concluido que la preeclampsia, asociada a la hipertensión arterial durante el embarazo, daña la capacidad del corazón para relajarse entre contracciones, provocando exceso de trabajo del órgano y disminuyendo su capacidad para bombear sangre.

Tal y como explican los científicos, en las últimas décadas los investigadores han sido conscientes de que la preeclampsia también aumenta significativamente el riesgo de insuficiencia cardíaca, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular en las madres que la tuvieron pero se recuperó, pero "no está claro cómo y por qué ocurre este riesgo".

En el nuevo estudio, diseñado para arrojar luz sobre el tema, los investigadores utilizaron la tecnología de imágenes para estudiar la actividad de bombeo y relajación de los corazones en embarazadas con preeclampsia.

"Aunque tenemos formas de identificar y manejar factores de riesgo en muchas mujeres, la preeclampsia severa a veces llega sin advertencia. Si podemos encontrar las causas y los mecanismos detrás del trastorno, la idea es encontrar mejores formas de prevenirlo y tratarlo", señala Arthur Jason Vaught, profesor asistente de Ginecología y Obstetricia en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en la revista 'Journal of the American College of Cardiology'.