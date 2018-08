La guardería les pide que vistan a su hija "más como una niña" y esta es su genial reacción

Steve Rold, un padre danés, se quedó de un aire cuando su mujer, Jessica, le contó lo que le había ocurrido en la guardería de su hija.

En el centro le sugirieron que vistiera al bebé "más como una niña" y que le pusiera más vestidos o lazos en la cabeza para que el resto de niños no tuviera equivocaciones con su género.

Según contó Rold a Bored Panda y recoge Elena Santos en 'The Huffignton Post' este 22 de agosto de 2018, "como padre tienes que elegir tus prioridades y a qué le dedicas tu energía y tus recursos" y entre las suyas no figuran precisamente los perifollos capilares.

Por eso la reacción de su mujer fue ésta que compartieron hace unos días en la red social Reddit: hacer una foto a la niña en la que aparecía con un post-it con el dibujo de un lazo pegado en la cabeza.

"Así es como mi mujer vistió a nuestra hija el día después de que los profesores de la guardería le dijeran que deberíamos vestirla más como una niña", escribió el padre como pie de foto para contar su historia.

Pese a lo llamativo del incidente, Rold asegura que la guardería es genial y que le darían un 12 sobre 10.

"Tal vez pensaron que no se nos había pasado por la cabeza vestirla de manera diferente o simplemente no querían responder a un millón de preguntas de los otros niños sobre por qué no va vestida de rosa y con flores. La sugerencia fue en realidad bastante suave, pero se acumuló junto a otros cientos similares que estoy seguro de que todos los padres reciben".