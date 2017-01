Los científicos nos animan a masturbarnos ya que beneficia mucho a nuestra salud

Según la definición de la Real Academia Española masturbarse es estimular los órganos genitales o las zonas erógenas con la mano o por otro medio para proporcionar goce sexual.

Durante mucho tiempo la masturbación ha sido catalogada por diversas sociedades como una práctica inmoral y dañina.

Pero hay expertos que aseguran que además de ser una experiencia placentera, puede aportar beneficios al cuerpo y a la salud de hombres y mujeres.

BBC Mundo te explica cinco de los más mencionados:



1. Ayuda con los dolores menstruales

La masturbación puede aliviar dolores, especialmente aquellos relacionados con los malestares menstruales y otros síntomas ginecológicos.

Masturbarse durante la menstruación tiene el efecto de prevenir y mitigar la inflamación y aminorar las molestias en general de este periodo.

En el caso de las mujeres que ya han tenido la menopausia, la masturbación puede ayudar a evitar una excesiva sequedad en la zona.

"Favorece la lubricación y reduce la sequedad del tejido vaginal", le dice a BBC Mundo Laura Streicher, profesora de Obstetricia y Ginecología de la Feinberg School of Medicine (Chicago, Estados Unidos) y autora del libro en inglés 'Sex Rx-hormones, health and your best sex ever'.