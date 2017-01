La modelo que logró superar su Anorexia y fue criticada por ello

Courtney Black no comía casi nada. Quería tener un "cuerpo perfecto". Pero eso le costó mucha salud. Llegó a pesar tan solo ¡42 kilogramos!, debió transformar primero su psiquis para luego recuperar su cuerpo y su vida. Sin embargo, la crueldad en las redes sociales suele emerger cada vez que alguien muestra los cambios de su vida.

Black, quien es una sensación en las redes sociales por mostrar los ejercicios que realiza para tener un cuerpo atlético, mostró el antes y el después que experimentó en los últimos meses gracias a un cambio radical en su rutina alimenticia, según recoge Infobae hoy 23 de enero de 2017.

"En un día típico, me levantaría a las 5 am e iría al gimnasio antes del trabajo para una sesión de una hora. Correría unas 8 millas y luego más ejercicios de abdominales", explicó la mujer en su cuenta de Instagram en la que más de 135 mil fans la siguen.

Pero la joven de 20 años continuó contando el resto de su pesadilla. "Al almuerzo, iba al gimnasio de nuevo por otra hora de ejercicios cardios. Evitaría la cena con sólo un snack o una manzana o un yogur de bajas calorías si estuviera desesperadamente hambrienta. Honestamente no sé cómo tenía la energía para hacer tanto ejercicio con una dieta tan pobre. Creía que no estaba lo suficientemente flaca", contó.

Pero los comentarios no fueron lo comprensivos que todos creerían. La crueldad aparece en cada instante en las redes sociales, incluso en aquellos momentos en que pareciera que no hay ningún reproche por exponer. "Esto es realmente triste, lucía mucho mejor antes", escribió un forista en su cuenta. Otro, publicó: "Te veías mejor antes".

"Puede ser doloroso cuando la gente me dice que me veía mejor antes cuando estaba peligrosamente bajo mi peso y mis huesos eran visibles. Por supuesto que me molesta a veces lo que la gente dice. Pero sé que para mantenerme motivada y ayudar a otros, no puedo dejar que los acosadores online me detengan", escribió la bella mujer.