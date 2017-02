Bertín Orborne pide 'mil disculpas' a los niños autistas: 'Estoy horrorizado por lo que dije'

Está sinceramente arrepentido y ha tenido Bertín Osborne la gallardía, la grandeza y el valor de asumirlo.

El presentador se lamenta de lo dicho con Roberto Álamo en 'Mi casa es la tuya'. El actor también pide perdón por si pudo 'ofender o crear molestias a alguien' con sus comentarios sobre el autismo.

El actor, reciente ganador del Goya a Mejor actor por 'Que Dios nos perdone', encarnó años atrás a un personaje con dicho trastorno, algo que catalogó como "muy difícil".

"Es que es de lo más difíciles, sí", resaltó Bertín.

"El autista no muestra ningún tipo de emoción", añadió Álamo, mientras Bertín apuntó que las personas autistas no tienen "empatía ninguna" y "eso para los padres es horrible".

Al respecto, el presentador también dijo que una persona autista "es un ente distinto. Entonces los padres se frustran, y es horrible".

Declaraciones, todas ellas, que le reportaron críticas a Osborne en las redes sociales.

Consciente de las mismas, el presentador ha reconocido que sus palabras fueron "desafortunadas", y que "no acompañan el pensamiento ni el sentimiento hacia los niños con autismo y sus familias".

Reconoce, además, que cuando vio la grabación se quedó "horrorizado":

"Porque dije algo que yo ni siento, y no entiendo qué me pasó por la cabeza para poder decirlo. Os pido mil disculpas, porque como comprenderéis, y ya me conocéis, soy el menos indicado. Jamás diría ni haría nada para menospreciar a los niños ni a sus padres."

"Lo siento, el lenguaje me ha jugado una mala pasada y no he utilizado los términos adecuados".

"Por supuesto me solidarizo con todas las familias que tienen hijos con problemas de salud y entiendo la lucha que se tiene desde dentro por cambiar la mentalidad de los que no conocen el mundo de la discapacidad".