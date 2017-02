¿Cómo salvar a alguien de una muerte súbita?

Estás conversando tranquilamente con un buen amigo, con quien haces bromas. Sin esperarlo, este pierde primero el pulso, y en segundos, el conocimiento y la respiración. Si no recibe atención inmediata, morirá en minutos. La muerte súbita cardiaca, esa fría y repentina forma de fallecimiento natural que llega sin avisar, es, en pocas palabras, la detención repentina del pulso cardiaco en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. Este mal silencioso acaba con la vida de aproximadamente un millón de personas al año, según José Antonio Jara González, coordinador nacional de la RCP (Reanimación cardiopulmonar) comunitaria España Tour 2016. Líder a nivel de toda España de esta organización que enseña habilidades de RCP sólo con las manos, Jara habló con N + 1 dando más detalles sobre el problema e indicando cómo actuar cuando se presenta.

N+1: ¿Qué causa la muerte súbita?

José Antonio: La muerte súbita se debe habitualmente a una arritmia cardíaca maligna: la fibrilación ventricular. Esta arritmia produce una actividad eléctrica cardiaca caótica que no es capaz de generar latidos cardiacos efectivo, por tanto, el corazón deja de bombear la sangre, la presión arterial cae a cero y se anula el riego sanguíneo del cerebro y del resto del cuerpo. Cuando se detiene la circulación, el oxígeno y los nutrientes dejan de llegar a los órganos, que rápidamente empiezan a sufrir. Es importante saber que el órgano más vulnerable es el cerebro. Unos pocos minutos de parada cardíaca pueden ser la causa de lesiones cerebrales graves; de hecho, éstas son las principales secuelas en los pacientes que son reanimados.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrirla?

La fibrilación ventricular es muy rara en corazones sanos. En personas mayores de 35 años, la causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio. En las personas jóvenes menores de 35 años suele estar relacionada con enfermedades cardíacas previas que pueden afectar tanto al músculo del corazón (miocardiopatías, entre ellas la más frecuentemente asociada es la miocardiopatía hipertrófica), como a la actividad eléctrica del mismo (canalopatías: el síndrome de Brugada o el síndrome de QT largo).

¿Qué síntomas presenta la muerte súbita?

Las víctimas de muerte súbita presentan de manera brusca una pérdida completa del conocimiento y no responden a ningún tipo de estímulo. Pueden tener los ojos abiertos o cerrados, y en seguida, dejan de respirar. De no haber atención, el color de la piel pierde rápidamente el tono rosado habitual y se torna azul violáceo.

¿Qué pronostico presenta la muerte súbita en pacientes?

La inmensa mayoría de los pacientes que sufren una muerte súbita y no reciben atención médica fallecen en pocos minutos. La fibrilación ventricular es una arritmia cardíaca grave y causa la muerte en pocos minutos si no se desfibrila a la víctima.

¿Qué tratamiento tenemos para la muerte súbita?

La única medida de tratamiento eficaz que existe es: la desfibrilación precoz. Consiste en administrar al corazón una descarga eléctrica controlada (despolarizar) con un dispositivo que se conoce como desfibrilador. Básicamente, lo que hace este dispositivo es una descargar la actividad eléctrica de todas las células del corazón a la vez. Lo habitual es que al reiniciar "desde cero" la actividad del corazón, este recupere su ritmo habitual normal. Es muy importante saber que el pronóstico de los pacientes que sufren una muerte súbita depende fundamentalmente del tiempo que transcurre entre que el corazón se detiene y se aplica una desfibrilación. Se calcula que por cada minuto de demora existe un 10 por ciento menos de posibilidades de que el paciente se recupere. Si no tenemos a mano un desfibrilación, es importante iniciar rápidamente las maniobras de RCP o Reanimación Cardio-Pulmonar, ya que así conseguiremos prolongar el tiempo en el que una desfibrilación pueda ser eficaz.

¿Qué es la RCP (Reanimación Cardiopulmonar)? ¿Cuándo se aplica?

Es una técnica que se pone en práctica cuando una persona sufre una Parada Cardio-Respiratoria súbitamente; con ella podrás restablecer la capacidad respiratoria y normalizar la actividad del corazón de la víctima. Mientras esperamos al servicio de emergencias, el siguiente paso luego de un evento de este tipo es comprobar el estado del paciente. Para ello, mueve suavemente a la víctima por el hombro, valorando si tiene algún tipo de respuesta. Comprueba también si respira o no. Si no lo hace, se encuentra en Parada Cardio-Respiratoria (PCR), y se debe aplicar el RCP. Aunque es una medida conocida, se ha comprobado que la maniobra de respiración boca a boca resulta innecesaria e ineficaz en personal no entrenado.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

En la RCP en personal no entrenado lo que realmente ayuda es realizar un masaje cardiaco de alta calidad. Se deben poner ambas manos en el centro del esternón del paciente y hacer compresiones hacia abajo con los brazos extendidos en ángulo recto respecto cuerpo de la víctima. Hay que comprimir el esternón hacia abajo unos 5-6 cm, con una frecuencia aproximada de 100-120 veces por minuto, e intentar que las compresiones sean rítmicas y regulares, es decir, con las mínimas interrupciones posibles. Se debe cambiar de reanimador cada 2 minutos. El masaje cardiaco se debe mantener hasta que llegue la asistencia médica.

¿Es igual la técnica en adultos que en niños?

No. En niños el paro respiratorio es mucho más frecuente que el paro cardíaco y se relaciona con obstrucciones anatómicas, inflamatorias o infecciones de las vías aéreas. Se debe iniciar la RCP con 5 ventilaciones de rescate y luego continuar con las compresiones torácicas con el talón de una mano en caso de niños, y con 2 dedos en caso de lactantes.

¿Qué datos de mortalidad, se manejan a nivel mundial, por no aplicarla?

En España, mueren víctima de una muerte súbita más de 35.000 personas al año. Aproximadamente 1 víctima cada 20 minutos. En Europa, fallecen, víctimas de una muerte súbita, más de 700.000 víctimas al año. Aproximadamente más de 1.000 víctimas al día. En EE.UU. mueren víctimas de una muerte súbita más 250.000 víctimas al año.

¿Quiénes pueden realizar una RCP?

La RCP básica puede realizarla cualquier persona que tenga conocimientos básicos sobre la misma, sanitarios, educadores, familiares, etc.

¿Qué debe saber todo el mundo sobre la RCP?

Toda la población general debería saber realizar las compresiones toráxicas de alta calidad. Su importancia estriba en que puede hacerse en cualquier lugar, en el domicilio, en el lugar de un accidente escolar o de tráfico, y que debe iniciarse inmediatamente (es muy importante iniciarla lo antes posibles).

¿Qué es un desfibrilador y cómo funciona?

Los aparatos electrónicos que utilizamos para llevar a cabo una desfibrilación se denominan desfibriladores. La desfibrilación es un procedimiento que consiste en transmitir una determinada cantidad de energía al corazón que lo despolariza de forma temporal. Se pretende que esta energía suspenda bruscamente una actividad eléctrica cardíaca desorganizada para que a continuación el corazón pueda recuperar un ritmo normal.