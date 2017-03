Jordi González es operado a toda urgencia tras sufrir un grave desprendimiento de retina

Jordi González ha querido compartir con sus seguidores la dura experiencia que ha vivido durante la última semana.

El presentador de GH VIP asegura que el pasado viernes tuvo que ser operado de urgencia en una clínica de Madrid debido a un grave desprendimiento de retina.

El catalán asegura que antes de la intervención, que se extendió durante casi tres horas, solo contaba con una visión en su ojo derecho de un 5%, lo que suponía un grave peligro para el órgano.

"Mi eterna admiración por mi nueva mejor especialista en retina de todo el mundo y de todos los tiempos la sin par doctora Marta Figueroa".

Por suerte, todo ha quedado en un susto y Jordi podrá estar esta noche al frente de la nueva gala de GH VIP.

"Cinco días después he sido dado de alta y en unas horas estaré presentando en directo mi programa en la tele tan dicharachero como siempre. No me lo creo ni yo".

El periodista recibirá la noche de este 16 de marzo de 2017 en la casa a los dos gemelos brasileños que llegarán a Guadalix para efectuar el intercambio tras la salida de Elettra.