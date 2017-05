Carmen Borrego: "La de María Teresa va a ser una recuperación lenta"

María Teresa Campos fue ingresada de urgencia por una isquemia cerebral este 16 de mayo de 2017 (Pide que no se comunique a Bigote Arrocet que ha sufrido un ictus).

La presentadora sigue en la UCI este miércoles 17 de mayo y la definición concreta de esta dolencia es «un ataque cerebral a una parte del cerebro, causado por falta de sangre».

La pasada noche, nada más saltar la noticia, su hija, Carmen Borrego, entró en directo vía llamada telefónica para explicar el estado de su madre a Jorge Javier Vázquez y a toda la audiencia de Supervivientes:

No quiere que «Bigote» lo sepa

En cuando a su su pareja debería saber su estado de salud, la comunicadora no ha dudado en responder por boca de su hija:

«Ha pedido que no se le comunique nada a Edmundo. Si todo va bien, no se le va a decir nada. Si surgen problemas ya tomaremos nosotros la decisión que sea conveniente de si hay que avisarle. No quería que Edmundo fuera a Supervivientes, pero no solo lo está llevando bien, sino que lo está viendo y tomándoselo mejor de lo que esperaba».