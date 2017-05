María Teresa Campos sale de la UCI y la trasladan a planta en el hospital

Llegan buenas noticias respecto al estado de salud de María Teresa Campos. Después de que el pasado 16 de mayo de 2017 sufriese una isquemia cerebral en territorio vertebrobasilar y tras ser ingresada con urgencia la Unidad de Ictus de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la presentadora ha salido de la UCI y ya se encuentra en planta.

Su situación clínica es "estable", informa el centro médico en un comunicado a petición de la familia.

La "leve mejoría" de la malagueña ha sido recibida con alegría tanto por las hijas de la periodista como por miembros del equipo de Telecinco, cadena donde trabaja.

La atención médica exhaustiva durante las 48 horas siguientes al derrame cerebral han sido claves para que ahora María Teresa se encuentre "consciente y clínicamente estable", explicaba Terelu Campos en una de las últimas conexiones en directo en Sálvame.

Parece ser que la presentadora "lo está llevando mejor de lo que esperábamos", asegura. "Ha sido un día muy duro, pero las noticias de los médicos son tranquilizadoras", continúa.

Ciertamente, Campos ya se encuentra en planta y puede recibir visitas aunque éstas estarán restringidas a dos personas cada vez para no alterar emocionalmente a la paciente.

Ahora necesita tranquilidad. Tras el susto, su estado de ánimo a mejorado notablemente:

"Ella está bien, gracias a Dios".

"Verla sentada y en pijama ya como una persona que está evolucionando era nuestro primer objetivo", explica Terelu.

Su otra hija Carmen Borrego quiso charlar con Jorge Javier Vázquez durante un tramo de Supervivientes. Quería dar un mensaje tranquilizador y apuntar que de momento, a petición de María Teresa, no se le comunicará a Bigote Arrocet lo que le ha ocurrido.

"Es un tema muy simbólico para ella. Si Edmundo hubiera regresado a España le habría dado la sensación de estar mucho más grave", zanjaba. Por lo que el concursante seguirá en Honduras ajeno al incidente de su pareja.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con la decisión de Teresa de no decir nada a Edmundo. La propia Terelu Campos hablando en Sálvame aseguraba que "le va a molestar que no le hayamos dicho nada" pero "es ella la que tiene que tomar la decisión".

Por otra parte, una vez que se ha comunicado que la periodista ya se encontraba en planta, la visita de amigos y compañeros de profesión ha sido un continuo.

Entre ellos, la de Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, que ha querido mostrar su apoyo y cariño a la presentadora.

"Tengo que dar las gracias al consejero delegado, el señor Paolo Vasile, porque su visita ha sido una explosión de alegría para ella, ha sido el primer momento en que la he visto reír y sonreír y sentirse cuidada por su cadena", aseguraba Terelu.