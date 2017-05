[VÍDEO] A este hombre lo consideran un demonio por sufrir una rara enfermedad de la piel

Antonio es un joven filipino que sufre una rara enfermedad que afecta a su piel dándole aspecto de quemada. Por si no tuviera suficiente con sus dolores, ha tenido que soportar, toda su vida en su pueblo, situado en la provincia de Aklan, burlas de todo tipo.

La enfermedad que Antonio padece desde que nació se llama ictiosis. Su madre lo abandonó cuando él tenía 12 años, y nunca conoció a su padre porque se fue de casa antes de que Antonio naciera, de manera que fue criado por su abuela.



La enfermedad hace que su piel tenga el aspecto de una corteza dura, oscura y agrietada. En lugar de entender que Antonio simplemente está enfermo, sus vecinos creen que está maldito o poseído, y algunos lo han bautizado como 'el hombre serpiente'.