Un hombre con cirrosis muere tras bañarse en el mar con un tatuaje recién hecho

La muerte de un hombre en Texas (EE.UU.), confirma el consejo de los médicos y los artistas tatuadores, que aconsejan no nadar con un tatuaje recién hecho y esperar al menos dos semanas para meterse en el agua.



La víctima, de 31 años, según recoge RT, murió el mes pasado debido a la infección que sufrió después de nadar en el golfo de México con un tatuaje reciente en su pierna, informa 'The Independent'.--FUERTES IMÁGENES: Un hombre con cirrosis muere tras bañarse en el mar con un tatuaje recien hecho--



El hombre padecía una enfermedad hepática por consumo excesivo de alcohol, lo que afectaba a su sistema inmunológico, que no pudo contrarrestar la infección provocada por el bacilo Vibrio vulnificus que habita en el mar y es tolerante a la sal marina.

