¡ATENCIÓN!. Los expertos avisan de una nueva pandemia global que llegará desde América del Sur

Investigadores de la ONG global EcoHealth Alliance han llevado a cabo un estudio de todos los virus que afectan a los mamíferos para saber dónde radican las nuevas amenazas de una pandemia global, y los resultados son poco alentadores para América Latina. El estudio, según recoge RT, concluye que varias regiones del mundo representan una amenaza de un virus aún desconocido que afectará a los humanos y cuáles especies serán sus portadoras.

cita la cadena NBC a Peter Daszak, el principal autor del estudio y presidente de la ONG. La mayoría de las enfermedades infecciosas humanas como el ébola, la gripe pandémica o el HIV, por ejemplo, provienen de los animales, recuerda el investigador de la Universidad de California, James Lloyd-Smith, en su reseña sobre este estudio.--Malas noticias para la humanidad: América Latina 'oculta' una nueva pandemia global --.

Las zonas más problemáticas son las tropicales, es decir América Central y del Sur, África Central y del Oeste y el Sudeste Asiático, ya que allí habitan más especies portadoras de virus peligrosos para los humanos. Sin embargo, según el mapa publicado por los investigadores en la revista 'Nature', América Latina se destaca como el lugar más peligroso.

How many Zoonoses are missing? Latin America for bats - dasak #oheh2016 pic.twitter.com/Kpyy9OmP7v