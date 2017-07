Esto es lo que pasa cuando no te lavas los dientes en 20 años

Un joven que no lavó sus dientes durante 20 años decidió ir finalmente a un odontólogo para hacerse un tratamiento. Pero también "regaló" a las cámaras el aspecto de su dentadura tras el abandono de su higiene.

Jay, un muchacho de 21 años, según recoge Infobae, nunca tuvo la conducta de cepillárselos y generó una verdadera "tragedia" a escala en su boca. El caso fue presentado en el programa Embarrassing Bodies, de Channel 4 del Reino Unido.--Mostró sus dientes luego de 20 años sin lavárselos--.

A lo largo de los años, he comido la comida equivocada, he bebido muchas gaseosas y realmente no he cuidado de ellos, realmente no los cepillé ni usé hilo dental o algo así,