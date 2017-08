[VÍDEO] Se le incrustó un clavo cerca del corazón y sobrevivió

Trabajaba en el marco de una chimenea en su casa de Wisconsin, Estados Unidos y la pistola que utilizaba se disparó insólitamente con un clavo en su pecho y sobrevivió.



Bergeson cuando vio el clavo en su pecho lo tomó de manera natural a pesar que le pudo quitar la vida de inmediato. El ciudadano estadounidense contó que debía mantener la calma y no sentirse nervioso, según recoge El Popular.--Estados Unidos: clavo se incrustó cerca a su corazón y sobrevive de insólita manera --.



"Pensé qué sólo me había hecho un rasguño, vi hacia abajo y no pude avistar nada". Su insólito caso sorprendió a los galenos del hospital de Estados Unidos y fue trasladado a la sala de cirugías para su intervención quirúrgica.