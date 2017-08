La mujer que descubrió que padecía cáncer tras ir a la manicurista

Jean Skinner, una manicurista de Sussex Oriental, Reino Unido, detectó una señal de cáncer en las uñas de una clienta, reporta 'The Independent'.

Según relata el medio, la mujer se dirigió al salón de belleza y pidió un color de esmalte lo suficientemente oscuro para cubrir una línea negra en su uña. Como una especialista experimentada, Skinner instó a la mujer a que visite a un médico, tras lo cual se le diagnosticó melanoma, según recoge RT.--Una mujer descubre que padece cáncer tras ir a la manicurista --.

La manicurista compartió la experiencia en Facebook. En su publicación, la mujer destacó que la clienta visitó durante años salones de belleza y que todos especialistas le explicaron que la línea negra en su uña indicaba falta de calcio o que se debía a razones hereditarias. Sin embargo, solo ella fue capaz de sospechar que se trataba de un caso tan grave.

"¡Es melanoma!", escribió Skinner. "No quería asustarla, pero le dije que necesitaba ver a su médico inmediatamente. Hoy me llamó para contarme que sí, era un melanoma muy agresivo que ya se ha extendido a sus ganglios linfáticos. ¡Su pronóstico no es bueno!"

La especialista aconsejó prestar atención a las anomalías en las uñas, aunque señaló que "muy probablemente no se trate de algo para preocuparse".

De acuerdo con 'The Independent', el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido indica que las líneas negras en las uñas "son bastante comunes en las personas negras de más de 20 años de edad, y en la mayoría de los casos es perfectamente normal". Sin embargo, la organización advierte que estas líneas no deben ignorarse, pues pueden ser también un signo de melanoma subungueal.