Asesinan a una fisioterapeuta española de Cruz Roja en un hospital de Afganistán

Una fisioterapeuta española de Cruz Roja ha sido asesinada en Afganistán, en Mazar-e-Sharif, al norte del país.

Lorena Enebral Perez, ciudadana española de 38 años de edad, se encontraba en el centro de rehabilitación que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cuando un paciente sacó el arma que llevaba escondida en su silla de ruedas y disparó.

Las autoridades afganas han notificado al CICR que el asesino ha sido arrestado.

El ataque letal se registró a primera hora de la mañana de este 10 de septiembre de 2017 (10.20 hora local) en el interior del centro ortopédico del grupo de ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Mazar-i-Sharif, al norte de Afganistán.

Lorena Enebral, experta en fisioterapia y rehabilitación pediátrica, llevaba trabajando en la zona desde mayo de 2016.

Antes había colaborado con distintas organizaciones humanitarias volcada en la discapacidad infantil en Etiopía y Uganda.

El trabajo de Enebral consistía en ayudar a niños, mujeres y hombres que han sufrido una amputación o que padecen alguna otra forma de discapacidad a aprender a caminar nuevamente o a alimentarse solos.

We confirm that a Spanish physiotherapist working in our ortho centre in Mazar has been shot & killed. We are shocked & devastated.