María José Campanario: "He hecho cosas que no recuerdo por culpa de la medicación"

"Yo no me acuerdo de nada, he hecho cosas que por la medicación no recuerdo".

Eso se supone que le dijo María José Campanario a la revista Corazón TVE el pasado 7 de septiembre de 2017, una afirmación que pondría en duda la supuesta conversación desvelada el sábado por Belén Esteban en el Deluxe, donde la que aseguró -a cambio de dinero- que la mujer de Jesulín la había llamado para solicitarle su amistad.

Por cierto que la propia Campanario desautorizaba a la directora de la citada revista, negando haberles dicho nada, y diciéndole a la periodista Paloma García Pelayo en el programa Viva la vida, de Toñi Moreno, que no concedió tales declaraciones. Niega que haya dicho lo que recoge la entrevista que publica Corazón TVE.

En todo caso, de ser cierto lo que dice Abc, la respuesta de la esposa del diestro de Ubrique refrendaría lo que tanto ha enfadado a las redes sociales, desde donde se ha calificado la entrevista que vendió la de Paracuellos con no muy buenos adjetivos.

Toño Sanchís, el ex representante de la Belén, arremetió contra la madre de Andreíta por haberse atrevido a comerciar con las palabras de una persona medicada, enferma e internada en un psiquiátrico.

"Miserable, sucia y ruin", son algunos de los epítetos que Sanchís le ha dedicado a la Esteban.

Sobre aquella cuestión referida a si María José Campanario guardaba cajas de zapatos con recortes sobre Belén Esteban, la odontóloga dice:

"Las cajas de zapatos las tiro, yo no guardo cajas de zapatos, no voy a entrar en ninguna polémica, yo estoy muy tranquila ahora".

