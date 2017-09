Lady Gaga se retira porque padece fibromialgia

Así ha anunciado Lady Gaga (31 años) la patología que padece (un trastorno que se caracteriza por un dolor muscular crónico, acompañado de múltiples síntomas, entre ellos fatiga, vómitos, dolores de cabeza...) a través de una publicación en su cuenta Twitter. Y añadía:

Hasta ahora la cantante estadounidense no había puesto nombre a su enfermedad de la que habla en un documental,

que se estrenará en Netflix el 22 de septiembre. Sí se sabía que sufría dolores crónicos desde hace algún tiempo, pero no lo que padecía exactamante, según recoge ABC.

Puede que esta sea la razón de su retiro temporal de la música que anunció hace unos días. En es misma rueda de prensa que realizó en el Festival de Cine de Toronto ya dio, entre lágrimas, unas pistas de lo que le sucedía: «Hay algo dentro de mí que cree que el dolor es un micrófono... y el dolor no me hace ningún bien a menos que lo transforme en algo que lo sea».

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it.