Hoy no me puedo levantar de la cama... ¿Tengo dysania o clinomanía?

Según la mitología griega el encargado de inducirnos el sueño es Morfeo, hijo de Hipnos, que personificaba el sueño, y de Nix, la noche. Morfeo es representado con alas que se baten rápida y silenciosamente, lo cual le permite desplazarse con gran celeridad creando un mundo onírico.

Además, el dios griego tiene la capacidad de adoptar una apariencia humana para aparecer en los sueños, especialmente la de los seres queridos. Tuvo un final trágico, ya que fue fulminado por Zeus por haber revelado secretos divinos a los mortales a través de las ensoñaciones

Explica en 'ABC' este 22 de octubre de 2017 Pedro Gargantilla, médico internista del Hospital de El Escorial y autor de varios libros de divulgación, que cada uno de nosotros tenemos unas necesidades de descanso nocturno, por lo que el tiempo de sueño tiene enormes variaciones individuales, en las que interviene de forma directa el ritmo biológico del sueño.

En ocasiones tenemos dificultes para salir de la cama por las mañanas, entramos en un estado de confusión o aturdimiento, especialmente cuando entra en juego cambios del ritmo del sueño, bien sea por trabajo o por capricho, necesidad de madrugar en exceso, cambios en el ritmo del sueño...

En cualquier caso, bastan unos 10 minutos para que alcancemos el estado de alerta adecuado. En algunas personas este tiempo se prolonga en exceso, existiendo una dificultad extrema que se dilata más allá de los treinta minutos. Se dice que sufren dysania.

Cuando las sábanas se te pegan

La dysania consiste en un trastorno del sueño que puede ser producido por insomnio (inicial o terminal) o por una alteración del patrón del sueño, y que conduce a un estado de confusión tras despertarnos.

En las personas con dysania el cuerpo les pide seguir durmiendo a pesar de que son conscientes de que ha llegado el momento de levantarse. Además, la dysania suele ir acompañada de irritabilidad o "mal humor", provocados por la imposibilidad de despertar.

En sí misma la dysania no puede ser considerada una enfermedad sino como un síntoma de que "algo" no funciona de forma correcta en el organismo. Traduce que el cuerpo no ha dormido lo suficiente.

Esta alteración del sueño guarda una relación más estrecha con los hábitos y horarios de sueño, o con una situación de estrés personal, que con un trastorno hereditario o genético. Lo que sucede a lo largo del día tiene su traducción durante la noche.

Por otra parte, esta alteración de la conciencia puede ser una manifestación de una enfermedad, como sucede en algunos pacientes con síndrome de fatiga crónica o depresión.

Adictos a la cama

Existe otro trastorno relacionado con el sueño que se llama clinomanía, una palabra que deriva del griego kline, que significa lecho, y manía, locura. Las personas que lo sufren están obsesionadas con el sueño, con pasarse el día tumbados en la cama, nunca reconocen haber descansado lo suficiente y no quieren levantarse.

Estas personas, a diferencia de las que tienen dysania, pueden permanecer en la cama sin importarle las obligaciones que están abandonando, por lo que en muchas ocasiones la clinomanía desemboca en verdaderos problemas personales.

Aunque a priori pueda parecer lo mismo la clinomanía es diferente a la pereza, y la primera puede requerir ayuda médica, ya que puede estar asociada a otras dolencias.

En 1981 el grupo español Mecano lanzó su primer sencillo titulado "Hoy no me puedo levantar" del que llegaron a vender treinta y cinco mil copias. Seguramente la mayoría de los lectores recuerdan la pegadiza letra de una de sus canciones:

Hoy no me puedo levantarel fin de semana me dejo fataltoda la noche sin dormir, bebiendo, fumando y sin parar de reír.Hoy no me puedo levantar

¿Los componentes de Mecano sufrían clinomanía o dysania?

Habría que preguntárselo a Morfeo.