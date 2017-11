La clínica del sexo donde Weinstein y Spacey tratan de 'curarse' por 32.000 euros al mes

Harvey Weinstein y Kevín Spacey. Uno es feo y el otro guapo. Al primero le gustan las chicas y al segundo los chicos. Son muy diferentes, pero tienen una cosa en común: son dos salidos de cuidado y parecen incapaces de controlar sus impulsos sexuales.

El oscuro productor de Hollywood y el oscarizado actor han visto como sus caminos se han unido en The Meadows, la clínica de Arizona en la que ambos tratan de superar su adicción al sexo después de haber sido acusados de abusos sexuales.

El primero en llegar fue Weinstein, cuyas deleznables conductas fueron denunciadas por varias mujeres. Después le llegó el turno a Spacey, que fue acusado de abusar sexualmente del también intérprete Anthony Rapp.

Pero rehabilitarse y superar sus adicciones no es gratis. Según desvela el diario Daily Mail, Harvey y Kevin deberán pagar alrededor de 36.000 dólares al mes, unos 32.000 euros, por su estancia en el prestigioso centro.

Hasta allí se trasladó el actor hace una semana y no se descarta que se haya encontrado con Harvey Weinstein, quien fue visto por un restaurante de las inmediaciones del centro hace unos días.

El lugar en el que ambos se encuentran, The Meadows, afirma tener el mejor programa de tratamiento de adicción al sexo en Estados Unidos. No en vano por esta clínica han pasado multitud de famosos como Tiger Woods, Kate Moss o Selena Gómez. Spacey podrá realizar actividades como equitación, yoga, tai chi. acupuntura, etc.

Además, el centro cuenta con lujosas instalaciones entre las que destacan diferentes zonas de relajación, un gimnasio y una piscina. Por otra parte, The Meadows tiene un programa intensivo de 45 días para la gente adicta a las relaciones sexuales, donde los pacientes reciben asesoramiento para tratar sus problemas.

En su propia página web, el sitio se describe como "una comunidad segura y enriquecedora donde los especialistas acompañan al paciente mientras éste está en su periodo de recuperación".

El objetivo principal es que reorientar a los pacientes para que sean capaces de superar sus traumas y enfrentarse a momentos difíciles con el fin de que salgan de la clínica totalmente recuperados.

