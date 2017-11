Muere a los 21 años de sobredosis de droga el rapero neoyorquino Lil Peep

Devorado por las drogas. El rapero neoyorquino Lil Peep, considerado una promesa de este género y cuyos vídeos han logrado millones de reproducciones por internet, murió en la noche de este 15 de noviembre de 2017 a los 21 años.

Un representante del rapero confirmó la noticia a la revista 'Rolling Stone', pero no especificó la causa de la muerte de Lil Peep, aunque el diario británico 'The Guardian' aseguró que fue una sobredosis de droga.

"Llevaba un año esperando esta llamada", aseguró en su cuenta de Twitter el representante del artista, Chase Ortega.

Surgido del 'underground' de internet

Lil Peep, cuyo nombre original era Gustav Åhr, nació el 1 de noviembre de 1996 en Long Island (Nueva York), se mudó posteriormente a Long Beach (California) y, según los expertos del mundo del rap, tenía una promisoria carrera por delante tras haber surgido de los ambientes 'underground' de internet.

En diciembre de 2015 debutó en internet con su colección de mezclas 'Lil Peep Part One' y desde entonces siguió publicando otros trabajos en la red, hasta que en agosto pasado sacó su primer álbum comercial, 'Come Over When You're Sober, Pt. 1'.

Su estilo característico de emo rap, que mezclaba elementos de neopunk con pop onírico, junto a letras sombrías y expresivas acompañadas de guitarras lánguidas, le fueron granjeando fama en la escena rapera.

"Tengo la sensación de que no voy a estar aquí para el próximo año", cantaba ya en el 2015 en su tema 'The Way I See Things', correspondiente a su primer trabajo digital.