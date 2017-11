El penoso espectáculo de Carmen Martínez-Bordiú pelando la pava con los frikies de 'Sálvame'

Patético, penoso, lamentable, una sonrojante pérdida de papeles... Busquen sinónimos para explicar algo que produce de vergüenza ajena y no se equivocarán, porque lo de Carmen Martínez-Bordiú ha sido de aurora boreal.

Por 25.000 euros de mierda, tras pedir 50.000 y no conseguirlos, se sentó este 18 de noviembre de 2017 la nieta mayor del general Franco en «Sábado Deluxe» (El 'black friday' de Carmen Martínez Bordiú llega en sábado y en Telecinco).

Lo hacía después de siete años y cuando arrasaba entre los medios de comunicación la nopticia de que su madre, Carmen Franco, de 91 años, padece un cáncer terminal (Carmen Franco: "Tengo cáncer terminal, no hay tratamiento y no tengo miedo a la muerte").

La nieta del Generalísmo Franco, el hombre que manejó con mano de hierro España durante 40 años, asumió el papel de 'despistada' para hacer frente a las preguntas de los colaboradores con respecto a esta y otras noticias que ocupan su vida a día de hoy.

El Caudillo, Carmencita Franco y su mensaje a los niños del mundo

No fue capaz en momento alguno, cuando se refirieron los frikies a Franco de reivindicarlo como su abuelo y ni siquiera tuvo los reflejos, cada vez que salian a escena la supuesta enorme fortuna oculta de su familia, de decirle a Jorge Javier, Belén Esteban, Mayte Lozano o cualquiera d elos otros, que allí iba a estar ella haciendo el rídiculo si tuviera ese pastón.

Normal y explicable cuando de lo que se trataba de su nuevo «toy boy» australiano Timothy McKeague, un masajista cachas que se presenta como entrenador emocional y tienen 32 años, con el que sale desde hace algo más de un mes.

Fue una noche larga, interesante pero sonrojante, en la que Carmen Martínez-Bordiú charló con el presentador de «Sálvame» y los contertulios sobre múltiples y variopintos temas.

Sobre la enfermedad de su madre, la nieta de Franco aprovechó para decirle a su progenitora que tiene el apoyo y el cariño de los suyos.

«Ella tiene una fecha de caducidad después de haber vivido muchos años con una vida plena. Me da miedo la pérdida, pero la veo tan serena... He aprendido a vivir con la gente que ya no está porque somos energía y al final aprendes a vivir con ellos», .

Aprovechando el momento, el presentador le preguntó si le temía a la muerte, ante lo que la hija de Carmen Franco tuvo su mejor momento:

«Perdí un hijo siendo muy joven, así que he aprendido a vivir con gente que no está; no me importaría que se removieran aspectos de las historia de mi madre cuando se vaya».