Así es la dura vida de Juanjo, el policía municipal al que dejó tetrapléjico el 'okupa' Lanza

Juan José Salas era un policía municipal de lo más normal. Cumplidor de su deber, en 2006 era un recién llegado al turno de las noches de la cosmopolita Barcelona.

Brais Cedeira en El Español reconstruye los hechos a través de fuentes policiales y la sentencia con la que el TS ratificó la condena a Rodrigo Lanza:

Tenía 39 años. Acababa de aterrizar en la unidad procedente de la Policía Local de Molins de Rei (Barcelona), su pueblo natal, donde había desarrollado su cargo desde 1999.

Juan José sigue casado con María Rosa García. La pareja tiene cuatro hijos: Ricardo, Laura, Beatriz y Roberto. Este último tan sólo tenía seis años cuando su padre quedó tetrapléjico para siempre.

Juan José es la otra víctima de Rodrigo Lanza, el facineroso de origen chileno y nacionalidad española que hace unos días asesinó con una barra de hierro a Víctor Láinez en Zaragoza, un motero, por llevar unos tirantes con la bandera de España.

Acabó con él en un bar, de un golpe en la cabeza asestado por la espalda, a traición. Eso pasó un viernes. Víctor estuvo en coma hasta el lunes. Le tuvieron que desconectar. No se pudo hacer nada por su vida.

Rodrigo vuelve ahora a estar en la cárcel cinco años después de salir tras el caso 'Ciutat Morta'.

Por ese caso el Tribunal Supermo le condenó a nueve años. Cumplió siete y salió. Aquella noche de 2006, Lanza dejó tetrapléjico al Salas. Ahora ha vuelto a actuar.

La mujer de Juan José Salas Rodríguez, el guardia urbano de Barcelona que quedó tetrapléjico por la pedrada que le lanzó Rodrigo Lanza en 2006, intervino este 14 de diciembre de 2017 en el programa "Herrera en Cope" y habló, con voz trémula, del estado en el que se encuentra su marido por una agresión, que solo le supuso al okupa una pena de cinco años de prisión.

Herrera le preguntó si la condena y la defensa de algunos destacados dirigentes políticos ha supuesto un "especial escarnio" para su familia, y la mujer no quiso entrar en polémicas.

"Yo solo quiero agradecer a todos los que me han apoyado en estos años. Y sobre lo que él haga (por Rodrigo Lanza) o deje de hacer me da igual. Lo único que quiero decir es que la violencia nunca trae nada bueno pero nosotros podemos revertir eso. Podemos hacer que el odio no nos atrape y nos lleve por camino que no queremos. Hay que intentar ser personas de paz. Es lo que quiero para mi familia también".