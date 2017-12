Esta modelo pierde las dos piernas por una infección provocada por un tampón

La vida de la modelo californiana Lauren Wasser, de 29 años, se truncó inesperadamente en 2012. Fue el año en el que perdió su pierna derecha por culpa del síndrome de shock tóxico -un trastorno poco frecuente provocado por la intoxicación con una toxina bacteriana que tiene una conexión con el uso de productos de higiene femenina- tras utilizar un tampón.

Cinco años después, su peor pesadilla ha regresado. Los médicos le han informado que, tristemente, tendrán que amputarle la otra pierna. La modelo tiene lesiones permanentes en su pie izquierdo, lo que, según los facultativos, ha provocado que resulte «inevitable» la pérdida del otro miembro, según recoge ABC.

Así lo ha anunciado la propia Wasser. «Estoy sufriendo un dolor insoportable a diario. Dentro de unos meses, inevitablemente, me amputarán la otra pierna. No hay nada que pueda hacer al respecto. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarme de que no le pase a otras mujeres», aseguró en una entrevista a la revista «In Style» tras enterarse de la noticia.

Fuente: ABC/Leer más

