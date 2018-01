Gran preocupación por la salud de Belén Esteban

La princesa del pueblo ha desvelado el motivo de su extraña desaparición pública que mantenía en vilo a sus seguidores en los últimos días. Ni crisis con Miguel ni problemas con su programa: "He tenido que someterme a unas pruebas médicas porque me van a poner una bomba de insulina".

Como recién salida de una fiesta de alto standing pero en una de las estaciones de esquí más glamourosas de Francia, Saint Lary. Así ha aparecido Belén Esteban (44) este miércoles en la revista Semana para explicar su ausencia estos días: "Me van a poner una bomba de insulina. Es algo normal, mi médico ha decidido ponérmela porque considera que es lo mejor. Es un pequeño dispositivo, como si fuera un móvil, que tengo que llevar siempre conmigo junto a la tripa y que a través de un catéter me irá administrando insulina continuamente". Y añade: "He tenido que hacerme unas pruebas y un cursillo para aprender a utilizar el aparato", según recoge Informalia.

Además, Belén también aclara que su puesto en televisión no peligra y que no ha tenido problemas con su contrato, como se ha especulado: "Me da vergüenza que la gente crea que cobro lo que se ha publicado. No es cierto y he pedido que rectifiquen, porque me puede generar problemas muy gordos".

De hecho, la ex de Jesulín de Ubrique aún se encuentra en plena batalla judicial con su ex manager, Toño Sanchís: "Yo gané el juicio, hay una sentencia que me da la razón, él interpuso un recurso y yo pedí la ejecución provisional de la sentencia, que ha sido admitida, por lo que le han embargado la casa y todos los bienes a nombre de su sociedad. Ahora estamos esperando a que el juzgado se pronuncie sobre el recurso que él ha interpuesto". Belén se muestra triste pero firme: "No le perdonaré nunca, quiero que se sepa la verdad y que pague por lo que me ha hecho. Yo no he dejado a sus hijos sin casa, ha sido él".

