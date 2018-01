¿Sufrieron de una negligencia médica? La solución es conseguir un perito y un abogado

Una negligencia médica no es cuestión de juego, este tipo de errores pueden costarnos la vida a nosotros, a un familiar y es por ello que de presentarse algún tipo de error, debemos buscar buenos Abogados de Negligencias médicas y pelear por nuestra indemnización, no solo por la parte económica sino también para buscar que lo que nos pasó a nosotros o a nuestro familiar no le pase a nadie más.

En la actualidad existen muchos profesionales de la medicina que solo entran en el negocio por el dinero y no por sus pacientes y es por ello que se presentan tantos errores, solo les importa el dinero y no la salud y debemos defender ese tipo de casos para que a nadie más le pase.

Empresas como FM Abogados Negligencias Médicas Tenerife trabajan con un departamento de profesionales en la búsqueda de resolver este tipo de problemas. Analizan nuestro caso de manera gratuita y tienen un porcentaje muy alto de sentencias ganadas, es decir, se aseguran de que el error cometido sea pagado.

En la sociedad actual suele ser difícil confiar en los abogados, muchas personas prefieren perder el caso de negligencia médica y no tener que lidiar con abogados, pero la verdad es que si existen profesionales en los cuales podemos confiar. Para asegurarnos de que la empresa o el departamento que nos defenderá en nuestro caso es de confianza debemos tener en cuenta algunos detalles:

Primero que todo es importante que el cobro de estos abogados sea un porcentaje de la cantidad de dinero que obtendremos por la demanda, es decir, en el caso de que perdamos la demanda solamente deberemos pagar las facturas relacionadas con el procurador. Esto demuestra confianza por parte de los abogados de que ganaran el caso para nosotros.

Una ventaja bastante grande es que no sean un despacho online, que sean abogados que ejerzan en el lugar.

La experiencia en este tipo de casos es importantísima, el haber ganado muchos casos anteriormente les da a los abogados un lineamiento de que deben hacer y decir para ganar nuestro caso.

Algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de realizar una reclamación por negligencia médica es que debemos contar con los conocimientos expertos de los Peritos médicos valoradores, los cuales se encargan de respaldar la existencia de un error que de haberse aplicado todos los lineamientos que debían aplicarse no hubiese sucedido y también respalda el hecho de que dicho error produjo un daño personal, un daño el cual puede generar más días de tratamiento, algunas secuelas o mayores gastos.

Este respaldo se hace mediante un informe pericial médico, en el cual se explicará cómo se produjo el error y de qué manera pudo evitarse.

Es cierto que a ninguno de nosotros nos gusta pasar por cuestiones legales, pero a la hora de un error médico por mal praxis es lo que debemos hacer, no solo por nosotros, también por los otros pacientes que pueden sufrir el mismo problema por culpa de profesionales que se distraen haciendo su trabajo y esa lucha solo la podremos ganar si contamos con un buen equipo de abogados y peritos médicos que puedan luchar para obtener una indemnización por el error cometido.