Las drogas y los adolescentes, ¿cómo evitar caer y que caigan?

Llega la adolescencia y una de los mayores temores por parte de los padres es que un hijo pueda caer en las malditas drogas... ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que un hijo se sienta atrapado por cualquier adicción ya sea móvil, juegos, drogas?... ¿Qué papel juegan los padres? ¿Dónde se despistan padres e hijos? Hoy os queremos dar unas pautas para saber cómo podemos prevenir llegar a esa situación de ver que un hijo se pierde. Un tema arduo y espinoso con el que no nos gustaría tener que encontrarnos pero que si estamos en plena consciencia podremos manejar mejor si vemos cualquier situación fuera de lo normal. Si algo defiende Claudia Rodríguez, una joven estudiante de psicología y coach que a sus 18 años cuenta con una sobrada experiencia en el Centro de Meditación Ursula Calvo por el que The Economist también se ha interesado en escribir de la exitosa mujer al que da nombre su centro y su Programa Yo Ahora. Y es que la directora del Centro de Meditación ubicado en Ciudalcampo, tiene una dilatada carrera profesional tanto por su cartera de inversores como por, al mismo tiempo compaginar impartir su programa de meditación dentro del mundo de las finanzas tanto en España como en Estados Unidos.

Como os hemos ido contando estos días, la meditación juega un papel fundamental para vivir el momento presente, para centrarnos en algo que estemos haciendo en ese momento, ya sea en el trabajo o en nuestra vida personal, a comprendernos, a no juzgarnos y a no juzgar, a saber qué dentro de nosotros está nuestro verdadero potencial y como afrontar mejor cualquier adversidad sin que ello conlleve a vivir en un constante bucle.

UNA PERSONA QUE EXPERIMENTA CON DROGAS ES UNA PERSONA QUE TIENE CARENCIAS Y BUSCA ALGO P: ¿Por qué pierden los jóvenes un poco el norte? El hecho de tener que experimentar con las drogas, el hecho de bueno tengo que fumar porque fuman los demás...

CR: Son varias cosas: Según como te hayan criado, tú puedes tener mejor autoestima, peor autoestima, más seguridad, menos seguridad, más carencias y menos carencias...

LOS PADRES, A VECES, NO ESTAN PORQUE ESTAN PENSANDO EN SU TRABAJO Y EN MIL COSAS, Y CUANDO SE DAN CUENTA, DE QUE SU HIJO TIENE UN PROBLEMA ES TARDE Una persona que se pone a experimentar con drogas es una persona que tiene una carencia, al final ¿por qué pruebas una droga? Porque estás buscando algo. Entonces si tú, como padre, estás en tu historia, si tú estás constantemente trabajando, y cuando estás no estás, si tú estás tan obcecado con tus cosas, tus miedos, tus creencias y no estás pensando en sus necesidades y sus cosas, no te vas a dar cuenta, y cuando te des cuenta será tarde.

SI ESTAS EN ATENCION PLENA, PUEDES AYUDAR A TU HIJO AL VER QUE TIENE UNA CARENCIA ¿Qué sucede? Que si tú estás en atención plena y te das cuenta de que tu hijo tiene una carencia, tiene una necesidad, vas a poder actuar, vas a poder hablar con él, vas a poder llevarle a un psicólogo si es que tienes que hacerlo. Porque de verdad los psicólogos no son malos, los psicólogos ayudan con todo... Entonces si tú ves que tiene una carencia pues vas a poder actuar, lo que pasa es que si no estás en atención plena no te vas a dar cuenta de que tiene carencia.

LOS ADOLESCENTES SUPLEN LAS CARENCIAS CON DISTINTAS COSAS: PAREJAS, UN PAR DE CERVEZAS Y... LUEGO ESTA DONDE ESTA Tu hijo va a intentar suplir esta carencia pues, a lo mejor un día con una novia, otro día con un par de cervezas, otro día... y así. Y entonces se mete en una bola y luego no te das cuenta de la novia, no te das cuenta con un par de cervezas y te das cuenta cuando ya está donde está.

CR: Sí hay presión social. Sí hay imitación y sí hay un montón de procesos sociales. Sí existe la presión social, pero efectivamente si tú ya estás entrenado eso no te va a afectar. Por presión social te puedes pillar una borrachera, por presión social a lo mejor empiezas a fumar, pero me cuesta mucho pensar que por presión social acabes metido en las drogas. Me cuesta pensar que el motivo sea la presión social.

No creo que todo sea carencia. Creo que la carencia es un pilar muy importante. Mi intuición me dice que cuando una persona se mete en las drogas es porque ha sido la única salida que ha encontrado a algo que estaba buscando, podría ser reconocimiento. La presión social, ¿a dónde ataca? Al amor, a la conexión y al reconocimiento.

Las drogas son un escape, hay otras personas que no son las drogas, que su escape es el móvil, hay otras personas que su escape es el trabajo, depende de la intensidad, depende de la necesidad. Entonces, si tú desde que es muy pequeño le enseñas un montón de formas de gestionar esa necesidad, porque uno puede tener deseos, todos los tenemos, pero se trata de cómo lo gestiones. Tú lo puedes gestionar pues pillándote una borrachera, o lo puedes gestionar yéndote de viaje.

P: Es muy común que muchas personas inciten a otras a consumir drogas, esto ¿a qué crees que se debe? ¿Por qué tenemos realmente que meter a la gente en esas historias? Es decir, ¿por qué yo, si no te gusta teñirte de rubia o por qué no tu si no te gusta o no te apetece, por qué tengo que obligarte a ti o a ser tan persistente en que lo pruebes? CR: Pues la verdad que no lo sé. O sea no sé porque tenemos esa necesidad... También creo que puede ser un tema de querer sentirse acompañado, es decir, a lo mejor, si yo me estoy tomando un par de cervezas y tú te estás tomando un par de refrescos, pues digo "¡jo!, lo que querría es que se estuviera tomando un par de cervezas conmigo y así de esa manera no me siento mal". Estás utilizando a la otra persona como un reflejo. Es mi sensación pero no lo he estudiando. En verdad el porqué me interesa a medias, ¿el porqué? Sí, he estudiado cosas de porqué pero yo a lo mejor no te sé responder a todos los porqués, pero probablemente te pueda dar muchas más soluciones.

A lo mejor no te puedo decir por qué pasa determinada cosa pero sí he observado cómo se puede hacer para cambiarlo. No sé por qué alguien juzga, no sé por qué alguien le da por presionar a alguien, no sé por qué te puede dar por un momento dado, porque estamos generalizando pero a lo mejor tú te metes en las drogas por determinada razón y otra persona por otra. No sé por qué pasa eso, pero sí sé que si tu coges y te metes a las drogas vas a necesitar ayuda profesional, un buen apoyo, etc.

LA CLAVE, NO ES CAMBIAR LA SOCIEDAD, SINO IR A LA PERSONA P: ¿Y qué solución se podría hacer para que la gente a lo mejor pues tuviera menos esas inquietudes? ¿Con qué podríamos sustituir? CR: Intentamos cambiar a nivel sociedad pero no nos damos cuenta de que la sociedad somos nosotros. Entonces yo no iría tanto como qué puede hacer la sociedad -que seguramente la sociedad puede hacer muchas cosas a nivel de grupo- pero hay que ir a la persona.

P: Entonces, ¿qué puede hacer la persona? CR: La persona puede empezar a darse cuenta de que es una persona que tiene una mente, es una persona que tiene unas necesidades, es una persona que piensa, o sea, es ir tomando consciencia de pequeñas cosas de tu vida.

Crear personas seguras de sí mismas, que se conozcan que tengan inquietudes y se sientan valiosos es vital para educar a los hijos y a los alumnos.