Kiko Rivera no quiere ver ni en pintura a Chabelita y le veta la entrada al hospital

La feliz noticia, lejos de acabar con las tensiones existentes en el clan Pantoja, no ha hecho más que aumentarlas. Y es que el DJ ha pedido a su hermana que no acuda a visitar a su nueva sobrina al hospital Nisa de Sevilla: "Mejor no vengas para evitar tensiones", le ha dicho a través de un mensaje enviado por una tercera persona.

La relación entre los Pantoja está atravesando un momento delicado, sobre todo desde que Chabelita (22) acudió a los platós de televisión para airear los trapos sucios de su familia, en unas declaraciones que no sentaron nada bien a Isabel Pantoja (61) ni a su hijo, Kiko Rivera (33), según recoge Informalia.

No obstante, pese a la tensión, la joven pretendía aprovechar el nacimiento de Carlota para aliviar tensiones y acercarse a su familia, algo que no ha podido conseguir. Según cuenta Ok Diario, el reencuentro no se ha producido porque Kiko la ha vetado. Al parecer, ella transmitió su intención de viajar hasta Sevilla sola, sin su novio Alberto Isla, para evitar así malas caras, y el DJ, tras pensarlo friamente, le dijo que no acudiera a través de un mensaje que un tercero envió a su hermana.

