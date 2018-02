¿Cómo puedes reducir el riesgo de padecer cánceres de cabeza y cuello?

Usted puede reducir el riesgo de padecer los cánceres de cabeza y cuello de varias maneras:

No fume. Si usted fuma, deje de hacerlo. Dejar de fumar disminuye el riesgo de contraer cáncer.

No use productos de tabaco sin humo.

Limite el consumo de alcohol.

Si tiene 26 años de edad o menos, hable con su médico sobre las vacunas contra el VPH. Estas vacunas se desarrollaron para prevenir el cáncer de cuello uterino y otros cánceres genitales. Las vacunas contra el VPH también pueden prevenir algunos tipos de cáncer de cabeza y cuello.

Use condones y diques dentales en forma continua y correcta durante las relaciones sexuales orales, lo cual puede ayudar a disminuir las posibilidades de que transmita o contraiga el VPH.

Use un protector de labios que contenga filtro solar; use un sombrero de ala ancha cuando esté al aire libre y evite el bronceado en interiores.

Vaya al dentista regularmente. En los chequeos generalmente se puede detectar los cánceres de cabeza y cuello en su etapa temprana, cuando son más fáciles de tratar.

Fuente: CDC