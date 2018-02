¿Sabes cuáles son los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino?

Casi todos los cánceres de cuello uterino son causados por el virus del papiloma humano (VPH), un virus común que se puede transmitir de persona a persona durante las relaciones sexuales. Hay muchos tipos de VPH. Algunos tipos de VPH pueden ocasionar cambios en el cuello uterino de la mujer que con el paso del tiempo pueden convertirse en cáncer, mientras que otros pueden causar verrugas genitales o de la piel.

El virus del VPH es tan común que la mayoría de las personas lo contraen en algún momento de su vida y por lo general no causa síntomas, por lo cual usted no sabrá si lo tiene. En la mayoría de las mujeres, el VPH desaparece por sí solo; si esto no ocurre, es posible que con el tiempo cause cáncer de cuello uterino.

Otros factores pueden aumentar el riesgo de cáncer de cuello uterino:

Fumar.

Tener el VIH, el virus que causa el sida u otra afección que debilite el sistema inmunitario (es decir, que limite la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades y problemas de salud).

Tomar pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo (cinco años o más).

Haber dado a luz a tres bebés o más.

Tener varias parejas sexuales

Fuente: CDC