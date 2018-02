¿Sabes lo que es la artritis y que tratamiento tiene?

La palabra artritis significa inflamación de las articulaciones. Este término se usa para describir más de 100 enfermedades y trastornos reumáticos que afectan las articulaciones, los tejidos que las rodean y otros tipos de tejido conectivo.

Las características, gravedad y localización de los síntomas varían según la forma específica de la enfermedad.

Por lo general, las enfermedades reumáticas se caracterizan por dolor y rigidez dentro y alrededor de una o más articulaciones.

Los síntomas pueden manifestarse de manera gradual o repentina. Algunas enfermedades reumáticas también pueden implicar alteraciones en el sistema inmunitario y varios órganos internos.

Se trata de una dolencia progresiva y de desarrollo gradual y sutil, que comienza con la inflamación de las membranas sinoviales de las articulaciones afectadas, a menudo a ambos lados del cuerpo, por lo que se dice que es simétrica.

Esta inflamación de la membrana sinovial es la responsable del dolor, de la hinchazón que con frecuencia se observa, y de la sensación de rigidez que se suele notar por las mañanas. Las articulaciones más frecuentemente afectadas por artritis incluyen las de las muñecas, las manos, los tobillos y los pies.

La inflamación de la membrana sinovial durante un periodo largo de tiempo da lugar al daño en el hueso que protege, y a pequeñas muescas (erosiones). También puede hacer que el cartílago que actuaba como almohadilla, permitiendo un rozamiento suave entre los huesos, adelgace y hasta incluso desaparezca.

La artritis reumatoide es una enfermedad frecuente (una de cada 100-300 personas la padece), siendo más común en mujeres en la quinta década de la vida. También existe una variante que afectaría a niños, sin embargo, no hay que confundir la artritis reumatoide con el reuma; ante todo conviene aclarar que no hay ninguna enfermedad o dolencia que reciba el nombre de 'reuma', no es una enfermedad concreta. Existen, sin embargo, más de doscientas enfermedades diferentes del aparato locomotor, también llamadas enfermedades reumáticas, cada una de ellas con características propias.

La artritis reumatoide es una de las muchas enfermedades reumáticas diferentes que hay y, por tanto, los consejos de otras personas que dicen tener reuma pueden no estar indicados para otra enfermedad reumática, ya que puede no ser la misma.

TRATAMIENTO

Los medicamentos que se utilizan para la artritis reumatoide tienen efectos secundarios, por tanto, cualquier tratamiento a aplicar implica la necesidad de considerar que es mayor el beneficio que el riesgo. Además, el carácter variable de la enfermedad obliga a reajustar el tratamiento en un mismo paciente. Al final será el enfermo quien decidirá si asume el tratamiento después de disponer de toda la información posible.

El tratamiento de la artritis reumatoide se puede clasificar en varios grupos: