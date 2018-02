¿Sabes qué debes saber sobre la detección del cáncer de útero?

No existen métodos sencillos o confiables para detectar el cáncer de útero en las mujeres que no presentan signos ni síntomas. La prueba de Papanicoláu no detecta el cáncer de útero. El único cáncer que puede detectarse con la prueba de Papanicoláu es el cáncer de cuello uterino.

La detección consiste en la realización de pruebas para determinar si existe una enfermedad antes de que presente síntomas. Las pruebas de diagnóstico se utilizan cuando la persona tiene síntomas. El propósito de las pruebas de diagnóstico es averiguar, o sea, diagnosticar la causa de los síntomas, y también pueden usarse para evaluar a las personas que se considera que tienen un alto riesgo de padecer cáncer.

Debido a que no existe una manera sencilla y confiable para detectar cánceres ginecológicos a excepción del cáncer de cuello uterino, es especialmente importante reconocer los signos de advertencia e informarse sobre lo que puede hacer para reducir su riesgo.

Si usted tiene síntomas o piensa que puede tener un riesgo alto de cáncer de útero, puede ser que su médico realice una biopsia endometrial o una ecografía transvaginal. Estas pruebas pueden usarse para ayudar a diagnosticar o descartar la presencia de cáncer de útero. Es posible que su médico realice esta prueba en el consultorio o que la remita a otro médico. Puede ser que el médico realice más pruebas si la biopsia endometrial no proporciona información suficiente o si los síntomas continúan.

Fuente: CDC