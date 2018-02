¿Sabes qué es la gripe y cuál es el tratamiento más adecuado?

¿Toses, estornudos y gente con fiebre a tu alrededor?

La gripe es una infección vírica que afecta el sistema respiratorio y se contagia fácilmente. Generalmente ocurre una epidemia estacional invernal cada año, y constituye una pandemia en el mundo cada 20 o 30 años, acompañada de un alto índice de morbilidad y mortalidad.

Existen tres tipos de virus que producen la gripe (A, B y C) pertenecientes a la familia Orthomyxoviridae. Los virus A y B pertenecen al género Influenzavirus y el C al género Influenza C. Los virus B y C afectan principalmente al hombre. El virus A se ha aislado en poblaciones de patos, seres humanos, cerdos, caballos y mamíferos marinos, siendo el más agresivo de los tres géneros y el responsable de las pandemias debido a su alta capacidad de mutación.

El virus que produce la gripe tiende a cambiar continuamente, ya sea por mutaciones o por reordenación genética; de esta forma, evita la inmunidad adquirida por el huésped. El virus A ha cambiado en varias ocasiones a lo largo de los últimos 100 años.

EL TRATAMIENTO MÁS ADECUADO

El tratamiento de la gripe es sintomático, es decir, va dirigido a mitigar los síntomas, pues la causa -el virus- no es directamente combatible.

Existen medicamentos para el tratamiento de la gripe utilizados para aliviar los síntomas como los analgésicos habituales (paracetamol o ibuprofeno).

Pero ten en cuenta que en los niños pequeños no debe administrarse aspirina pues se relaciona con el Síndrome de Reye.

Igualmente, como parte del tratamiento se recomienda beber líquidos en abundancia y extremar las medidas de higiene para evitar contagios como: lavarse las manos frecuentemente, taparse la boca con un pañuelo al toser o estornudar, o intentar no asistir al centro educativo o al lugar de trabajo si tenemos síntomas evidentes de gripe y hay riesgo claro de contagio (sobre todo a personas más vulnerables: ancianos, niños, etcétera).

También se dispone de tratamientos para la gripe antivirales como oseltamivir y zanamivir, utilizados en aquellos pacientes con factores de riesgo de complicaciones. Estos medicamentos reducen la capacidad de multiplicación del virus, aliviando los síntomas.