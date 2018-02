¿Sabes qué fumar un sólo cigarrillo al día es mucho peor para la salud de lo que se pensaba?

Fumar es malo, muy malo, para la salud, hasta el punto de que infinidad de estudios han demostrado que el tabaco es, simple y llanamente, el principal factor de riesgo para sufrir una muerte prematura. Tal es así que si queremos vivir muchos años y con salud, lo primero que hay que hacer es no empezar a fumar o, en su caso, dejarlo. Sea cual sea la cantidad de cigarrillos consumidos a diario. Y en es que en el caso del tabaco, no hay ningún consumo ‘seguro'. Ni siquiera un único cigarrillo al día. De hecho, un estudio llevado a cabo por investigadores del Colegio Universitario de Londres (Reino Unido) que fumar un único cigarrillo al día es mucho peor para la salud de lo que se pensaba. Cuando menos en lo que respecta a la salud cardio y cerebrovascular. Y es que este único cigarrillo ya aglutina la mitad del incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular e ictus que conlleva fumar una cajetilla diaria.

Como explica Allan Hackshaw, director de esta investigación publicada en la revista «The BMJ», «nuestros resultados muestran que un gran porcentaje del riesgo de enfermedad cardiovascular e ictus viene de fumar solo un par de cigarrillos al día. Un hallazgo que probablemente sorprenderá a mucha gente, pero hay mecanismos biológicos que ayudan a explicar este alto riesgo, e inesperado, asociado con un nivel bajo de tabáquico».

Uno ya es demasiado

Cada vez son más numerosas las evidencias que constatan que fumar entre uno y cinco cigarrillos diarios conlleva un riesgo muy elevado de enfermedad cardiovascular. El problema es que dado que se trata de evidencias alcanzadas en estudios individuales con una metodología muy dispar, parece que no han tenido ningún efecto sobre las creencias no ya de los fumadores, sino de muchos médicos que siguen pensando que fumar unos ‘pocos' cigarrillos al día supone un perjuicio mínimo, cuando no nulo, para la salud.

Fuente Original: R.I, ABC/Leer más