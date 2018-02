Un estudio sugiere cual podría ser el origen del alzhéimer

El alzhéimer es la única enfermedad incluida en la ‘lista de patologías más letales' que, aún a día de hoy, no se puede prevenir, tratar o curar. De hecho, ni siquiera se sabe cómo se origina. El alzhéimer es una consecuencia de la destrucción progresiva de las neuronas cerebrales, pero a pesar de la infinidad de investigaciones desarrolladas aún no se ha identificado cuál es la causa de esta ‘neurodegeneración'. O así ha sido hasta ahora. Y es que como muestra un estudio dirigido por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona en (EE.UU.), parece que el alzhéimer podría originarse por la presencia de una forma de proteína beta-amiloide que, denominada ‘oligómero beta-amiloide' y altamente tóxica, altera el funcionamiento normal de las mitocondrias, lo que desencadena una cascada de reacciones que dan lugar al desarrollo del alzhéimer muchas décadas antes de que aparezcan los síntomas. Pero también hay buenas noticias: este deterioro de las mitocondrias neuronales se puede prevenir con la administración de un nuevo compuesto.

Como explica Diego Mastroeni, director de esta investigación publicada en la revista «Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association», «las mitocondrias son la fuente principal de energía en las neuronas cerebrales, y las deficiencias en el metabolismo de la energía han demostrado ser uno de los primeros eventos en la biopatología de la enfermedad de Alzheimer. En este contexto, nuestros hallazgos refuerzan las evidencias sobre la toxicidad de los oligómeros beta-amiloide sobre las mitocondrias de las neuronas y llaman la atención sobre la importancia del empleo de compuestos protectores frente a esta toxicidad».

