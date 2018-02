¿Sabes qué si pones a dieta a tu pareja bajarás de peso?

Es bien sabido que el sobrepeso y la obesidad conllevan un mayor riesgo de aparición de distintas enfermedades muy graves y potencialmente mortales, caso de las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer. Y a ello se aúna que el exceso de peso puede mermar, y mucho, la autoestima de su portador. En consecuencia, la pérdida de esos kilos de más se presenta como el principal objetivo -junto con dejar de fumar- a cumplir con la llegada de cada nuevo año. Pero no es fácil. De hecho, y entrado ya el mes de febrero, es muy común que este propósito ya se haya abandonado. Sin embargo, es posible que la clave para perder peso no se encuentre en uno mismo, sino en la pareja. Y es que como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Connecticut (EE.UU.), las personas que hacen un esfuerzo para perder peso no solo se ayudan a sí mismos, sino también a sus allegados. Un mero ‘efecto dominó'.

Como explica Amy Gorin, directora de esta investigación publicada en la revista «Obesity», «cuando una persona cambia sus hábitos, también lo hace la gente que se encuentra a su alrededor. Así cuando una persona trata de perder peso por sí misma, estos nuevos hábitos saludables también pueden beneficiar a los demás».

Efecto dominó

En el estudio, los autores contaron con la participación de 130 parejas -casadas o no- a las que, de acuerdo con un criterio totalmente aleatorio, dividieron en dos ramas de ‘tratamiento': un primer grupo en el que uno de los miembros era incluido en un programa de pérdida de peso de seis meses de duración con asesoramiento personalizado y seguimiento a través de internet; y un segundo grupo en el que uno de los miembros recibía un folleto de cuatro páginas con información sobre ejercicio físico, dieta saludable y estrategias para el control de peso. Y una vez entregado el folleto, la persona era ‘abandonada' a su suerte.

