¿Sabes qué vitamina alivia el dolor en el síndrome del intestino irritable?

El síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional del intestino caracterizado por dolor abdominal, hinchazón abdominal y alteraciones del hábito intestinal -estreñimiento, diarrea o ambos-. Un síndrome que se corresponde con el trastorno gastrointestinal más común en todo el mundo y que sufre hasta un 8% de la población de nuestro país, muy especialmente las mujeres jóvenes. Pero, exactamente, ¿por qué se desarrolla este trastorno? Pues la verdad es que no se sabe. Pero lo que sí se ha demostrado es que los afectados deben evitar ciertos alimentos y -en la medida de lo posible- el estrés para que sus síntomas no empeoren. Un aspecto a tener muy en cuenta dado que no existe ningún fármaco específico para tratar la sintomatología. Tampoco un ‘remedio' que funcione en todos los pacientes. O así ha sido hasta ahora. Y es que como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), la toma de suplementos de vitamina D parece ser un tratamiento universal eficaz para paliar tanto el dolor como muchos otros síntomas del síndrome del intestino irritable.

Como explica Bernard Corfe, director de esta investigación publicada en la revista «European Journal of Clinical Nutrition», «nuestro estudio ofrece una visión novedosa sobre este trastorno y, lo que es más importante, muestra una nueva vía para su abordaje. Y es que a la luz de nuestros resultados, parece evidente que toda la población afectada por el síndrome debería someterse a pruebas para medir sus niveles de vitamina D y que una gran mayoría de los pacientes se beneficiarían de la toma de suplementos con esta vitamina».

¿Remedio universal?

El síndrome del intestino irritable es un trastorno que merma de forma significativa la calidad de vida de los pacientes y que no llega a ser diagnosticado, o incluso ‘sospechado', en un gran número de casos -muchos afectados se muestran remisos a ‘compartir' con sus médicos sus hábitos intestinales-. Sea como fuere, indica Bernard Corfe, «el síndrome de intestino irritable es un trastorno del que no sabemos demasiado. Además, no hay una única causa conocida y tampoco existe un único remedio conocido».

Fuente Original: M.López, ABC/Leer más