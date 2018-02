Cáncer: Descubren la clave de la longevidad 'libre de cáncer' de la rata topo desnuda

Internet no está lleno de vídeos adorables de la rata topo desnuda (Heterocephalus glaber), pero la ciencia sí se vuelca en estudiar a este pequeño y no muy agraciado roedor que no siente dolor, no envejece y es capaz de sobrevivir sin oxígeno. La notable resistencia que ofrece a las enfermedades relacionadas con la edad, podría dar a los científicos pistas clave sobre los misterios del envejecimiento y el cáncer.

Ahora, una investigación realizada por biólogos de la Universidad de Rochester (EE.UU.), se ha centrado en estudiar si estas ratas exhiben un mecanismo anticancerígeno llamado senescencia celular, una adaptación evolutiva que evita que las células dañadas se dividan fuera de control y se conviertan en cáncer, pero a la vez, al detener la división celular para prevenir tumores potenciales, también acelera el envejecimiento.

Estudios previos indicaron que cuando las células que se habían sometido a la senescencia se eliminaban de los ratones, estos eran menos frágiles en la edad avanzada en comparación con los ratones que envejecían naturalmente. "En los humanos, como en los ratones, el envejecimiento y el cáncer tienen intereses en competencia", dicen los autores del artículo, publicado en PNAS. "Para prevenir el cáncer, debes evitar que las células se dividan. Sin embargo, para evitar el envejecimiento, debes mantener las células divididas para reponer los tejidos". Según sus conclusiones, las ratas topo desnudas experimentan la misma senescencia celular que los ratones, pero, sorprendentemente, tienen vidas largas y saludables: eliminar el mecanismo de senescencia no es la clave de su salud y su longevidad.

Fuente: N+1/Leer más