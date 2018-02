¿Sabes qué los trabajadores con cambio de turnos tienen mayor riesgo cardiovascular?

Los seres humanos, tal y como sucede con todos los seres vivos, nos regimos por un reloj biológico interno -el consabido ‘ritmo circadiano'- que nos dicta cuándo debemos alimentarnos y dormir. Un ritmo que, en el caso de los humanos se rige por un ciclo de 24 horas, por lo general sincronizado con la alternancia entre día (luz) y noche (oscuridad). Sin embargo, este ritmo no es similar a todos los individuos e, incluso, puede ser continuamente alterado. Una situación esta última que, denominada ‘desalineación circadiana' o ‘desfase circadiano', conlleva numerosos perjuicios que trascienden del esperable cansancio por la falta de descanso. Y una situación común a aquellas personas obligadas a cambiar frecuentemente de turnos laborales, lo que les supone, como constata un estudio llevado a cabo por investigadores del Brigham and Women's Hospital de Boston (EE.UU.), un notable incremento del riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Como explica Frank A.J.L. Scheer, director de esta investigación publicada en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences», «nuestro estudio, desarrollado bajo estrictas condiciones de laboratorio, muestra el impacto independiente de la desalineación circadiana sobre los factores de riesgo cardiovascular, más concretamente sobre los marcadores de presión cardiovascular e inflamación. De hecho, nuestros resultados aportan nuevas evidencias de que la desalineación circadiana es un mecanismo subyacente que explica por qué el cambio de turnos laborales es un factor de riesgo para una presión sanguínea elevada, hipertensión, inflamación y enfermedad cardiovascular».

Días y noches ‘del revés'

Los trabajadores con cambios de turno están obligados a permanecer despiertos en muchas ocasiones en las que sus cerebros les mandan dormir. Por tanto, es lógico que se sientan fatigados y desorientados. Pero el impacto de estas alteraciones sobre el organismo va mucho más allá.

