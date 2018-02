¿Está YouTube alentando a beber alcohol a los menores ?

Muy probablemente, la plataforma web YouTube se presenta a día de hoy como la mejor herramienta para hacer llegar un mensaje al público. No en vano, se estima que más de 1.000 millones de personas de todo el planeta utilizan esta plataforma prácticamente todos los días, así como que la cifra diaria de vídeos visionados supera los 4.000 millones. Tal es así que, más allá de los millones de vídeos compartidos por la población usuaria, las empresas e instituciones -desde partidos políticos a sociedades médicas- utilizan asiduamente este canal para mostrarnos anuncios y mensajes para ‘mejorarnos' la vida. Sin embargo, no todos los contenidos son saludables y bienintencionados. Es el caso, como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), de los vídeos, numerosos, que muestran que el consumo de alcohol y la consecuente ebriedad siempre resultan ‘divertidos', cuando no hilarantes. Un mensaje que, como alertan los investigadores, puede resultar muy preocupante cuando los usuarios son vulnerables y altamente influenciables -como ocurre con los niños y adolescentes.

Como explica Brian Primack, director de esta investigación publicada en la revista «Journal of Studies on Alcohol and Drugs», «no hay manera de saber cuántos de los millones de usuarios de estos vídeos son menores de edad. Pero nuestro objetivo no es decir que haya que censurar esta situación. Sin embargo, conocer la existencia de estos contenidos debería ayudarnos a desarrollar programas educacionales adecuados».

Fuente Original: R.I, ABC/Leer más