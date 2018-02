¿Qué pasa si estás embarazada y consumes alcohol?

No hay una cantidad segura de alcohol que se pueda tomar durante el embarazo o mientras se esté tratando de quedar embarazada. Tampoco hay un momento durante el embarazo en el que sea seguro beber alcohol. Todos los tipos de alcohol son igualmente dañinos, incluso todos los vinos y la cerveza. Cuando una mujer embarazada consume alcohol, su bebé también lo hace.

Las mujeres no deberían beber alcohol si son sexualmente activas y no usan métodos anticonceptivos eficaces. Esto se debe a que una mujer puede quedar embarazada y exponer a su bebé al alcohol antes de saber de su embarazo. Casi la mitad de todos los embarazos en los Estados Unidos no son planeados. La mayoría de las mujeres no se enteran de que están embarazadas hasta que ya han pasado 4 a 6 semanas de embarazo.

Los TEAF son completamente prevenibles si la mujer no bebe alcohol durante el embarazo. ¿Por qué correr el riesgo?



5 cosas que usted debe saber sobre el consumo de alcohol durante el embarazo

El consumo de alcohol durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento y discapacidades en el bebé. Estas afecciones, conocidas como trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF) figuran entre las principales causas prevenibles de defectos de nacimiento y discapacidades del desarrollo. Los TEAF pueden causar problemas en la manera como luce, crece, aprende y actúa una persona. También pueden causar defectos de nacimiento en el corazón, el cerebro y otros órganos importantes. Estos problemas duran toda la vida.



No se sabe de ninguna cantidad de alcohol que la madre pueda tomar durante el embarazo sin correr ningún riesgo.Todas las bebidas que contienen alcohol pueden afectar al bebé en gestación. Una lata de cerveza de 12 onzas tiene la misma cantidad de alcohol que una copa de vino de 5 onzas o 1 onza de licor fuerte.



No hay ningún momento en el embarazo en el que se pueda beber sin correr riesgos. El alcohol puede afectar al bebé en cualquier etapa del embarazo. Puede causar problemas en las primeras semanas del embarazo, antes de que la mujer sepa que está embarazada.



Todavía hay muchas mujeres que beben alcohol durante el embarazo. En los Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 8 mujeres embarazadas reporta haber consumido alcohol en los últimos 30 días; y aproximadamente 1 de cada 50 mujeres embarazadas indica haber tomado en exceso durante los últimos 30 días (cinco o más bebidas en una misma ocasión).



Los trastornos del espectro alcohólico fetal son 100% prevenibles.Los TEAF se pueden prevenir totalmente si la mujer no bebe alcohol durante el embarazo.

Por qué el alcohol es peligroso

El alcohol en la sangre de la madre pasa al bebé a través del cordón umbilical. Beber alcohol durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal y una variedad de discapacidades físicas, intelectuales y del comportamiento para toda la vida. Estas discapacidades se conocen como trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF). Los niños con TEAF pueden tener las siguientes características o conductas:

Características faciales anormales como, por ejemplo, surco menos marcado entre la nariz y el labio superior (este pliegue se llama filtro o surco subnasal).

Cabeza de tamaño pequeño.

Estatura más baja de la estatura promedio.

Bajo peso corporal.

Mala coordinación.

Conducta hiperactiva.

Dificultad para prestar atención.

Mala memoria.

Dificultades en la escuela (especialmente en matemáticas).

Discapacidades del aprendizaje.

Retrasos en el habla y el lenguaje.

Discapacidad intelectual o coeficiente intelectual bajo.

Capacidad de razonamiento y juicio deficientes.

Problemas de succión y dificultades para dormir en los bebés.

Problemas de audición y de visión.

Problemas del corazón, los riñones o los huesos.

Cuánto alcohol es peligroso

No hay ninguna cantidad de alcohol que se conozca que una mujer pueda consumir durante el embarazo sin correr riesgo.

Cuándo es peligroso el alcohol

No hay ningún momento del embarazo en el que se pueda beber sin correr riesgos. El alcohol puede causar problemas para el bebé en gestación en toda etapa del embarazo, incluso antes de que la mujer sepa que está embarazada. El consumo de alcohol en los primeros tres meses de embarazo puede causar características faciales anormales en el bebé. También pueden generarse problemas de crecimiento o del sistema nervioso central (p. ej., bajo peso al nacer, problemas de conducta) si la madre consume alcohol durante cualquier etapa del embarazo. El cerebro del bebé se está desarrollando durante todo el embarazo y puede ser afectado por la exposición al alcohol en cualquier momento.

Si una mujer bebe alcohol durante el embarazo, nunca es muy tarde para que deje de hacerlo. Entre más pronto deje de beber la mujer, mejor será para el bebé y para ella misma.

Fuente: CDC